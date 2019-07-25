نجوم الفن ينعون فاروق الفيشاوي أبرزهم السقا وهيفاء ونيكول سابا

نعى عدد من نجوم الفن المصري والعربي، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عاماً.

أحمد السقا

وغرد الفنان أحمد السقا عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، فاروق الفيشاوي".

محمد هنيدي وهاني رمزي

ونشر الفنان محمد هنيدي صورة للفنان الراحل، عبر حسابه بموقع "تويتر" وعلق عليها قائلاً: "البقاء لله، ربنا يرحمك يارب"، فيما كتب الفنان هاني رمزي عبر صفحته بموقع "فيسبوك" قائلاً: "البقاء لله، ربنا يرحمك يارب".

نيكول سابا

ونشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورة تجمعها بفاروق الفيشاوي عبر صفحتها بموقع فيس بوك، وعلقت عليها بقولها: "البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، حاجة تحزن بجد، النجم فاروق الفيشاوي، زمن الفن الجميل".

عمرو يوسف

ونعى الفنان عمرو يوسف، فاروق الفيشاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر" بنشر صورة تجمعه بالأخير، وعلق عليها قائلاً: "كان شخصاً استثنائياً مُحباً للحياة ومحباً لكل من حوله، بسيط متواضع ودوغري، أما عن الكرم فحدث ولا حرج، الله يرحمك ياعم فاروق يا حبيب الكل، حتوحشني جداً بس إن شاء الله في مكان أحسن بكتير".

هيفاء وهبي

وغردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "البقاء لله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، أنت أجمل إنسان لكل الناس اللي اتعاملوا معاك، الله يرحمه ويصبر أهله وكل الناس اللي بتحبه".

وتُشيع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفي محمود في القاهرة، اليوم الخميس بعد صلاة الظهر، على أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة.

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