المطرب محمد منير يطرح أغنيته الجديدة "مهموم"

طرح المطرب محمد منير أغنيته الجديدة "مهموم"، مساء اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك. وتقول كلمات الأغنية

علي قد الحب بيبقي اللوم.. وأنا باقي عليكم إنما مهموم

والغربة في حضنكم طعمها خوف.. مهو أنتم عيوني إنما مكتوف

إيه فايدة عين مبقتش تشوف

كل اللي هيجي في بال إنسان ليكم عملته

قلبي المحني بحمل الأشواق تقلت شيلته

يذكر أن أغنية "مهموم" من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم قد يهمك ايضاً: الفنان المصري محمد منير يتبرع بمبلغ مالي لصالح مستشفى أورام أسوان منير يخطف قلوب المشاهدين بـ"إنت البطل"

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