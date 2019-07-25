شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلين: فوزية عبد العليم توفيت الأحد الماضى.. والأخبار انتشرت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة فوزية عبد العليم توفيت الأحد الماضى وليس اليوم، وتم تشييع جثمانها بمقابر العائلة بالمنوفية، رغم أن أخبار وفاتها انتشرت خلال الساعات الماضية.

ونعى الفنان محمد هنيدى، الفنانة فوزية عبد العليم، ونشر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة للراحلة وعلق عليها: "مع السلامة يا أم جاد".

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ونشرت ابنتها الدكتورة نيفين خليفة عبر صفحتها على فيس بوك نبأ وفاتها وعلقت ابنة الراحلة على صورتها قائلة: "ماتت اللى أسعدت الملايين بفنها: "ماتت اللى أفنت عمرها لأولادها، ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة الحساسة اللى كلها حب ودفء، مع السلامة يا أمى".