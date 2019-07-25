شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ينتهى من تصوير فيلم العيد.. والاستقرار على الاسم خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم تامر حسنى، أمس الأربعاء، من تصوير أحداث فيلمه بين بيروت والقاهرة، والمقرر المشاركة به فى موسم عيد الأضحى المقبل، من إخراج سعيد الماروق، ويشاركه البطولة زينة وخالد الصاوى.

يحسم صناع فيلم تامر حسنى الجديد الاسم النهائى للعمل خلال اليومين المقبلين وذلك مع تصوير الأفيش الدعائى للعمل الذى يتم تجهيزه فى الوقت الحالى واستبعد القائمون على الفيلم بشكل نهائى 3 أسماء كانت مقترحة للعمل وهى "كل سنة وأنت طيب" و"عملة صعبة" و"الجوكر" وبتم المفاضلة حاليًا بين اسمين جديدين لاختيار اسم من بينهما ليكون عنوان الفيلم النهائى.

Advertisements

الفيلم مقرر طرح البرومو الرسمى له الأسبوع المقبل مع عمليات الدعاية الخاصة بالعمل الذى كتبه محمد عبد المعطى ويخرجه سعيد الماروق وبطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد ونانسى صلاح واللبنانى كميل سلامة وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو.