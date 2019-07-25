شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام والمخرج أحمد خالد موسى يعودان لتصوير "لص بغداد".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم محمد إمام والمخرج أحمد خالد موسى، تصوير فيلم "لص بغداد" بعد غد السبت داخل إحدى المكتبات الأثرية فى سط البلد، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 90 يوما، نظرا لانشغال محمد إمام بتصوير مسلسله الأخير"هوجان"، والذى لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، من إنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته النجوم صلاح عبد الله، رياض الخولى، عايدة رياض، كريم محمود عبد العزيز، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

وفى سياق متصل، استقرت الشركة المنتجة بالاتفاق مع مخرج العمل أحمد خالد موسى والبطل محمد إمام على دولة "تايلاند" فى شرق آسيا، لتصوير المشاهد الخارجية هناك، وجاء اختيار تايلاند لتشابه طبيعتها مع الدول العربية، حيث انضمن مؤخرا الفنانة أمينة خليل لأسرة الفيلم، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها الأسبوع المقبل .

يذكر أن فيلم "لص بغداد" بطولة كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.