شكرا لقرائتكم خبر عن ناعومي واتس تخطف الأنظار فى نيويورك بفستان من "Brock Collection" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قضاء النجمة العالمية ناعومي واتس اجازة اوروبية ممتعة ، ظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 50 عام بعدد من الصور التي التقطتها عدسات مصورى "الباباراتزى" خلال تجولها في إحدى الشوارع الموجودة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية . وخطفت ناعومي واتس الانظار نحوها بإطلالة براقة و مشرقة، واختارت ان تظهر مرتدية فستان قصير " floral " ذو تصميم أنيق من مجموعة تصميمات دار أزياء " Brock Collection " . يذكر أن ناعومي واتس قدمت عددا هائلا من الاعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها " Dream House " و "The Impossible" و "Diana" و "While We're Young" و "Allegiant" و "The Sea of Trees" و غيرهم . Advertisements

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