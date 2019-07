ناعومي واتس تخطف الأنظار فى نيويورك بفستان من "Brock Collection"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قضاء النجمة العالمية ناعومي واتس اجازة اوروبية ممتعة ، ظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 50 عام بعدد من الصور التي التقطتها عدسات مصورى "الباباراتزى" خلال تجولها في إحدى الشوارع الموجودة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

وخطفت ناعومي واتس الانظار نحوها بإطلالة براقة و مشرقة، واختارت ان تظهر مرتدية فستان قصير " floral " ذو تصميم أنيق من مجموعة تصميمات دار أزياء " Brock Collection " .

يذكر أن ناعومي واتس قدمت عددا هائلا من الاعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها " Dream House " و "The Impossible" و "Diana" و "While We're Young" و "Allegiant" و "The Sea of Trees" و غيرهم .

