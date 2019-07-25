نادية الجندي تستعيد ذكريات "48 ساعة في إسرائيل" مع فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدة صور من كواليس فيلمها "48 ساعة في إسرائيل"، والذي شارك في بطولته الفنان فاروق الفيشاوي.

وعلقت نادية "من كواليس فيلم 48 ساعة في إسرائيل، بعد انتهاء التصوير في اليونان أتصورنا كلنا صور تذكارية"، مضيفة "من أجمل اللوكيشن اللي صورت فيها أعمالي هي اللي كان موجود فيها الفنان الكبير فاروق الفيشاوي وكلها أعمال مهمة بعتز بيها وحققت نجاح كبير.. الله يرحمه يارب".

فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا اليوم إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وبعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، وشُيعت جنازته عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمقابر أسرته في سرس الليان بمحافظة المنوفية.