محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للإعلامية الكويتية فجر السعيد، لتوضح حقيقة الحالة الصحية لها، بعد انتشار أخبار تفيد نقلها للمستشفى. وكتبت مي: "كفى شائعات، كثر التأليف وترويج وتلفيق الاكاذيب حول الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد (أم عثمان)، فلم يتعرض قلبها لأزمة أو توقف وليست بغيبوبة.. فقط تعرضت لنزيف بالمعدة وليس بالدماغ مثل ما أشيع". وأضافت مي: "بدأت حالتها في التحسن وإن شاء الله خلال الأيام القادمة ستخرج من العناية المركزة". Advertisements اقرأ أيضا: نقل فجر السعيد للعناية المركزة وأحلام تطلب الدعاء لها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كفاية إشاعات".. إعلامية كويتية تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ فجر السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.