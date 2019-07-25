بالفيديو| "كايرو شو" تنشر أخر رسالة من فاروق الفيشاوي لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت شركة "كايرو شو" المنتجة لمسرحية "الملك لير" أخر الأعمال الفنية التي شارك فيها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، فيديو للفيشاوي من داخل غرفته بالمسرح.

وظهر الفيشاوي مستعرضًا للصور التي يضعها على جدران غرفته، وهي لعدد كبير من نجوم زمن الفن الجميل، قائلًا "أهلا بيكم في كايرو شو، مسرحية الملك لير لشكسبير، وإخراج تامر كرم، بمشاركة نجوم بحسد نفسي اني بشتغل معاهم حقيقي".

وتابع "دي صور لبعض الفنانين اللي بعتز بيهم، طبعًا فيه عمالقة كتير معاهم دول مجرد نموذج للفنانين المصريين، يتوسطهم زعيمنا العظيم جمال عبدالناصر".

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وضم الحائط صورًا لكل من "عبدالحليم حافظ، أم كلثوم، شادية، عبدالرحيم الزرقاني، فريد شوقي، محمود المليجي، سامية جمال، تحية كاريوكا، رشدي أباظة، أحمد مظهر، نجيب الريحاني، عبدالمنعم إبراهيم وعدلي كاسب".

وفي تعليقه على الفيديو، كتب المسؤول عن صفحة "كايرو شو": "من غرفته الخاصة في عرض الملك لير، أخر رسالة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لجمهوره".

يُذكر أن فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 25 يوليو، إثر إصابته بغيبوبة كبدية وبعد صراع مع مرض السرطان، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا.