محمد هنيدي ينعي الفنانة فوزية عبد العليم: "مع السلامة يا أم جاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة ينعي بها الفنانة فوزية عبدالعليم، الشهيرة بشخصية "أم جاد" في فيلم "صاحب صاحبه". وكتب هنيدي معلقًا على صورة الفنانة الراحلة بقوله: "مع السلامة يا أم جاد". وتوفيت الفنانة فوزية عبدالعليم يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض. Advertisements يُذكر أن أبرز أعمال الفنانة فوزية عبدالعليم فيلم "صاحب صاحبه" والذى جسدت من خلاله شخصية والدة الفنان أشرف عبدالباقى. كما شاركت فوزية عبدالعليم بأحد المشاهد الهامة في فيلم جاءنا البيان التالي والذى قام ببطولته كل من حنان ترك ومحمد هنيدي.

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