تراند اليوم : زوج فجر السعيد يوضح حالتها الصحية بالعناية المركزة...

كشفسعود السبيعى، زوج الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إن الحالة الصحية للإعلامية بدأت فى التحسن منذ قليل، وذلك بعد دخولها العناية المركزة فى مستشفى مبارك.

وتابع السبيعى، بحسب صحيفة القبس، أن حالتها بدأت تستقر على حد قول الاطباء، مبيناً أن ما حدث لها هو «تسريب» بعد العملية الجراحية، ما أدى الى تسمم وربكة في وظائف أعضاء الجسم.

وأضاف السبيعى، أنها حظيت باهتمام طبي من مستشفى مبارك، إضافة إلى اهتمام ومتابعة خاصة من كبار المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزير الداخلية ووكيلها، إضافة إلى متابعة وزير الصحة ووكيلها.

ونفى السبيعي أي توقف لقلب الاعلامية وأن حالتها بدأت بالتحسن، لافتاً إلى أن ما تعرضت له «لا نستطيع أن نجزم بأنه خطأ طبي، لكن سيتضح خلال 3 إلى 4 أيام.

واختتم السبيعي مطالبا الجميع بأن يدعو للاعلامية فجر السعيد بأن تتشافى في أقرب وقت.