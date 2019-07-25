بالفيديو: فيصل العجمي يزور قبر الراحلة صابرين بورشيد ويكشف عن رد فعل والدها بعد دفنها

بعدما أثار خبر وفاة الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وتمت مراسم دفنها أمس في بلدها البحرين بعد وصول جثتها هناك خرج الإعلامي الكويتي فيصل العجمي لجمهوره بعد أول يوم في العزاء ليكشف وضع والد الراحلة صابرين بورشيد.

وكشف الإعلامي فيصل العجمي عن حزنه الشديد لوفاة زميلته الراحلة صابرين بورشيد وأن الموت خطفها سريعاً إلا أنه أكد أن والدها أحمد بورشيد كان في حالة هدوء تام مبتسم ودع ابنته بكل حب وصدر واسع مشيراً أنه هدية من الله تعالى وعاش معها فترة ال33 عاماً من الحب والاستمتاع التام وآن الأوان لتعود إلى ربها، كما دعا لها بالرحمة الواسعة وطلب من كل من يحب صابرين بورشيد بالدعاء لها بالمغفرة.

أبدى الإعلامي فيصل العجمي إعجابه الشديد برد فعل والد الإعلامية الراحلة صابرين بورشيد وقوة إيمانه وتمنى أن يلهمه الله الصبر أكثر وأن يحمي الله له ابنته الوحيدة مريم.

كان والد الإعلامية الراحلة صابرين بورشيد قد كشف عن وفاة ابنته بعبارة مؤثرة قائلاً لله ما أعطى ولله ما أخذ ماتت صابرين لينتشر الخبر بعدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.