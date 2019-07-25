توقف قلب الإعلامية الكويتية فجر السعيد أثناء إجراء عملية جراحية

أصيبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بنزيف حاد خلال إجرائها عملية جراحية أدى لتوقف قلبها. وفقًا لما ذكرته “إرم نيوز”.
وقال المغرد الكويتي ”دسمان“، عبر موقع ”تويتر“: ”الآن فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وإعادة تشغيله نتيجة لإجراء عملية في مستشفى طيبة“.
وأضاف: ”سيتم نقل فجر إلى مستشفى مبارك الكبير، ولكنهم بانتظار سيارة الإسعاف لنقلها من مستشفى طيبة، بسبب عدم جاهزية سيارة إسعاف المستشفى بالأجهزة الطيبة اللازمة لنقل مثل هذه الحالات.. أجر وعافية“.
من جهتها، أكدت الإعلامية الكويتية مي العيدان الخبر، وطالبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء، عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“.
وبدوره قال الإعلامي الشاب حمد قلم: ”دعواتكم بالشفاء للكاتبة فجر السعيد تعرضت لوعكة صحية وتم نقلها للمستشفى قبل شوي“.
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