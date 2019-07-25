5 مشاهد للفنانة فوزية عبدالعليم تسكن الذاكرة.. أبرزها "أم علاء" في جاءنا البيان التالي

نعت الدكتورة نيفين خليفة، وفاة والدتها الفنانة فوزية عبدالعليم، التي رحلت عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض استمر لسنوات، وتم دفنها في مقابر الأسرة بمحافظة المنوفية.

وكتبت ابنتها عبر حسابها على فيس بوك، "ماتت اللي اسعدت الملايين بفنها، ماتت اللي افنت عمرها لأولادها، ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة الحساسة اللي كلها حب ودفيء، مع السلامة يا أمي".

أعمال الفنانة فوزية عبدالعليم..أبرزها "أم علاء" في جاءنا البيان التالي

وجسدت الفنانة الراحلة، العديد من الشخصيات، حيث كانت تظهر بأدوار بسيطة ولكنها قادرة على الدخول إلى قلوب المشاهدين بأفعالها الكوميدية.

أشُتهرت في السينما بدور "أم جاد"، الذي جسدته في فيلم “صاحب صاحبه” بطولة النجم محمد هنيدي والفنان أشرف عبد الباقي عام 2002، وفي فيلم “جاءنا البيان التالي” بشخصية “أم علاء” عام 2001، وفي فيلم “أفريكانو” بدور “أم بدر” عام 2001.

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أما عن أدوارها في الأعمال

الدرامية، و ظهرت في بداية الألفية الجديدة، واشتركت في العديد من المسلسلات من بينها: مسلسل وكالة عطية الذيومسلسل يوميات ونيس وأحفاده من بطولة النجم محمد صبحي وسعاد نصر عام 1994.

كما شاركت فوزية عبد العليم، بإحد المشاهد الهامة فى فيلم جاءنا البيان التالي، والذى قام ببطولته كل من حنان ترك ومحمد هنيدى .

والفنانة فوزية عبد العليم ذات أصول فلسطينية الا انها عاشت سنوات طويلة من عمرها فى مصر ، وتمكنت من دخول عالم الفن فى مرحلة عمرية متأخرة.