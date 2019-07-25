كواليس 12 ساعة بعد رحيل فاروق الفيشاوي..ومواقع التواصل تنصب سرادق عزاء

سادت حالة من الحزن داخل الوسط الفني، والشعب المصري، عقب إعلان رحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عن عالمنا فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ67 بعد صراع مع المرض، وأعلن لأول مرة عن إصابته بمرض السرطان أثناء تكريمه بمهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ34

ونصب رواد مواقع التواصل الإجتماعي سرداق عزاء، لفقدان الفنان القدير فاروق الفيشاوي، عقب رحلة قصيرة مع المرض، سائلين الله عزوجل ان يتغمده برحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً وفيديوهات، لأعمال الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، مشيدين بدوره في السينما والدراما المصرية، قائلين:" خسارة كبيرة للفن المصري" .

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بكلمات من العزيمة والإصرار تحدى الراحل فاروق الفيشاوي مرضه في إعلانه عنه أثناء فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط

في دورته الماضية عام 2018.

وصدم الخبر حضور المهرجان زمنهم من بكى وتعاطف مع حالته، ومنهم من انبهر بصموده وقوته في إعلان مرضه حيث قال الراحل في حفل الافتتاح: "أنا هتعامل مع هذا المرض كأنه صداع والعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض سأهزمه".

ونوع السرطان الذي كان يعاني منه فاروق في "العظام"، وخضع بسببه لجرعات من الكيماوي للسيطرة عليه والحد من انتشار المرض في جسده.

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تسببت الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان فاروق الفيشاوي في بقائه في مصر وعدم قدرته علي السفر مع فريق عمل مسرحية الملك لير إلي المملكة العربية السعودية لتقديم العرض هناك.

وقام مخرج العرض تامر كرم بإجراء 3 تغييرات في الأدوار الرئيسية للعرض بسبب مرض الفيشاوي ووفاته، حيث قام بمنح دور الفيشاوي في العرض للفنان القدير أحمد فؤاد سليم ومنح دور "سليم" إلي الفنان أيمن الشيوي، وقام مخرج العرض بتقديم الشخصية التي كان يقدمها الشيوي .

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قدم الفنان فاروق الفيشاوي العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة واضحة ليست فقط في السينما والمسرح والتلفزيون، بل في قلوب جمهوره ومحبيه الذي فجعهم خبر وفاته صباح اليوم عن عمر يناهز 67 عاما، ولكن يرحل الفنان ويظل حيًا بما قدمه من أعمال.

ومن أعماله في السينما "المشبوه، حنفي الأبهة، إمرأة هزت عرش مصر، الباطنية، الحناكيش، المنتقمون، جبروت امرأة، أبنائي الأعزاء شكرًا، زينات والثلاث بنات، ألف ليلة وليلة، دموع صاحبة الجلالة، كناريا وشركاه، الحاوي، رجل وامرأتان هنا وسرور" وغيرهم الكثير من الأعمال .

ونعي نجوم الشاشة المصرية ولاعيبة الكرة والمشاهير، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي وفيته المنية فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ 57 عامًا .