بعد رحيل الفيشاوي.. وفاة الفنانة فوزية عبد العليم.. وابنتها تقول :”سامحيني”

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 09:51 مساءً - رحلت الممثلة المصرية ​فوزية عبد العليم​ من أصول فلسطينية عن عالمنا بعد ساعات قليلة من رحيل فاروق الفيشاوي. فوزية تعتبر واحدة من ابرز الفنانات اللواتي جسدن دور الام والجدة بشكل كوميدي

يذكر ان الممثلة فوزية عبد العليم تمكنت من دخول عالم التمثيل في مرحلة عمرية متأخرة ومن أبرز أعمالها فيلم “صاحب صاحبه” والذي جسدت من خلاله شخصية والدة الممثل أشرف عبد الباقي.

كما شاركت في فيلم “جاءنا البيان التالي” بطولة حنان ترك ومحمد هنيدي.

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ونعت نيفين خليفة إبنة الممثلة فورية عبد العليم والدتها يوم الأحد الماضي بتعابر مؤثرة قالت فيها:”ماتت اللي أسعدت الملايين بفنها .. ماتت اللي افنت عمرها لأولادها .. ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة .. الحساسة اللي كلها حب ودفء”.

وأضافت: “سامحيني يا امي اذا كنت قصرت في حقك ..ولا اي كلمة هتوفيكي حقك ياست الحبايب ..ولا اي دموع هتعوض نظرة من عنيكي ولا نظرة في عنيكي .. ولا اي حزن هيرجع ظفرك .. مع السلامة يا امي “.