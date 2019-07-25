نانسي عجرم تضيء ليل مصر وتتألق – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا كبيرًا لصالح إحدى الشركات الكبيرة في مصر.

قدّمت نانسي عجرم خلال الحفل باقة منوعة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت، فأشعلت الأجواء على وقع صيحات الحب والإعجاب التي حاصرتها طيلة السهرة.

تألقت نانسي في الأمسية بإطلالة رائعة، حيث اختارت فستانًا طويلًا باللون الأسود بقماش شفاف في الجزء الأسفل منه، وحذاء صيفي مفتوح باللون الأحمر، فبدت بغاية الجمال والأناقة.

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على صعيد آخر، تحيي نانسي عجرم خلال الأسابيع المقبلة سلسلة من الحفلات في عدد من البلدان العربية أوّلها ضمن فعاليات “مهرجان بنزرت الدّولي” في تونس مساء 3 آب/أغسطس الجاري، وفي 15 الشهر تلتقي الجمهور في دبي بحفل عيد الأضحى لتسافر بعدها إلى سلطة عمان حيث ينتظرها محبوها مساء 21 الشهر في أقوى حفلات “مهرجان صلالة”.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.