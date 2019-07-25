جناح دولة الإمارات في الصين من أفضل 5 أجنحة بـ"إكسبو 2019"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في معرض "إكسبو 2019 بكين للبستنة"، يعكس أهمية "التنمية الخضراء" لدولة الإمارات العربية المتحدة والنظرة الاستراتيجية لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وصل عدد زوار جناح دولة الإمارات في الصين إلى 10 آلاف زائر يوميا.

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