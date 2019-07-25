تعاون إماراتي صيني في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفقت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين والمجلس الصيني لتعزيز التجارة على توثيق علاقات التعاون بينهما في كل ما يخص عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين مع المسؤولين في المجلس الصيني في بكين، وذلك أثناء مشاركته بالمنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني.

وقال المقبالي إن المباحثات مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة تركزت على الاستفادة من تجربة هذه المؤسسة الصينية الرائدة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية مع المنصة الإلكترونية التابعة للمجلس الصيني، والتي تضم في عضويتها نحو ١٨٠ ألف عضو.

وأضاف المقبالي أن الاتفاق تضمن إعداد اتفاقية تعاون بين الطرفين سيتم التوقيع عليها في الفترة المقبلة.

وتهدف جمعية رواد الأعمال الإماراتيين إلى خدمة ورعاية مصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال من الجنسين والشباب من أصحاب المشاريع التي تحتاج لكل دعم للنهوض بأعمالها وتحقيق النجاح وتتجاوز أي عقبات يمكن أن تحول دون بلوغها الهدف الذي تأسست من أجله.