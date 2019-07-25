Jul 25, 2019 أحيا النجم الجماهيري هشام الحاج واحدة من أقوى الحفلات الغنائية ضمن فعاليات مهرجان شبيبة عين قنيا في حاصبيا. وكعادته استطاع الحاج فور ظهوره على المسرح أن يخطف قلوب الجمهور الذي توافد من مناطق متفرقة للقاءه. تألق هشام صوتًا وحضورًا في الحفل مقدمًا باقة مميزة من أجمل الأغنيات بصوته الجهور الذي صدح في أرجاء المكان ممتزجًا بتفاعل الحضور ليتحول الحدث من سهرة غنائية إلى مظاهرة جماهيرية في حب هشام الحاج.







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