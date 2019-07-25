انهيار احمد الفيشاوي خلال تشييع جنازة والده

انهار الممثل أحمد الفيشاوي بالبكاء خلال تشييع جنازة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود في المهندسين، بحضور حشد كبير من الوجوه الفنية والشعبية.

Advertisements

وحرص العديد من النجوم على المشاركة فى صلاة الجنازة لإلقاء النظرة الأخيرة على الراحل نذكر منهم: نادية الجندي، بوسي شلبي، نجلاء بدر، رانيا فريد شوقي، الهام شاهين، ماجدة زكي، شهيرة، وفاء عامر، هالة صدقي، محمد هنيدي، عمرو يوسف، جمال العدل، احمد داوود، رجاء الجداوي، سامح الصريطي، نبيل الحلفاوي، آسر ياسين، والمخرجة كاملة أبو ذكرى وغيرهم.

وكان فاروق الفيشاوي قد أعلن في3 تشرين الاول/أكتوبر 2018 خلال تسلمه الدرع التكريمي من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة.

وقال “الفيشاوي” في الكلمة التي ألقاها خلال تسلمه الدرع التكريمي “اجريت بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض.. سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئء زميلًا آخر على تكريمه”.