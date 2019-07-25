شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة فوزية عبد العليم بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توفيت الفنانة القديرة فوزية عبد العليم، بعد صراع طويل مع المرض، ونشرت ابنتها الدكتورة نيفين خليفة عبر صفحتها على الفيس بوك نبأ وفاة والدتها وتم دفنها بمحافظة المنوفية.

Advertisements وعلقت ابنة الراحلة على صورتها قائلة: "ماتت اللي أسعدت الملايين بفنها، ماتت اللي أفنت عمرها لأولادها، ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة الحساسة اللي كلها حب ودفيء، مع السلامة يا أمي".

يذكر أن أشهر اعمال الفنانة فوزية دورها الكوميدى في فيلم صاحب صاحبه حيث ادت دور والدة الفنان أشرف عبد الباقي وظهورها الخاص باحد المشاهد الهامة فى فيلم جاءنا البيان التالى، بطولة محمد هنيدى وحنان ترك.