شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سعودى ينافس 14 فيلما عالميا على جائزة الأسد الذهبى بمهرجان فينيسيا السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى اليوم الخميس عن اختيار الفيلم السعودى "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور ضمن المسابقة الرسمية للدورة المقبلة من المهرجان التى ستعقد فى الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2019، ليدخل فى منافسة أمام أربعة عشر فيلماً عالمياً على جائزة الأسد الذهبى إحدى الجوائز العالمية المرموقة فى مجال السينما.



مهرجان فينيسيا

ووفقاً لوكالة واس السعودية، تعد هذه المرة الأولى فى تاريخ السينما السعودية التى يشارك فيها فيلم سعودى فى المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا العريق، وستدخل هيفاء المنصور بهذا الاختيار فى تنافس مع مخرجين عالميين مثل الكندى آتوم ايجويان والسويدى روى آندرسون واليابانى هيروكازو كوريدا، وستقدم فى فيلمها قصة سيدة سعودية تقرر خوض الانتخابات البلدية لأسبابها الخاصة.

وحظى فيلم "المرشحة المثالية" بدعم من وزارة الثقافة، وهو من بطولة ميلا الزهرانى ونورة العوض، وشارك فى كتابته براد نيمن مع هيفاء المنصور، وقد صور بالكامل داخل المملكة العربية السعودية.