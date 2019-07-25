شكرا لقرائتكم خبر عن اوعاك تفترى.. دنيا بطمة تأسر المغاربة فى مهرجان إفران الدولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ربك لما يدي، اوعاك تفتري، الدور جاي عليك، صدقني و اشتري".. بهذه الكلمات من أولى تجاربها باللهجة المصرية "الزمن بيدور"، خطفت المطربة دنيا بطمة قلوب المغاربة، إبان مشاركتها في فعاليات مهرجان إفران الدولي.

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وجبة غنائية دسمة قدمتها لطمة على مائدة إفران الموسيقية، مزجت خلالها بين أغانيها القديمة والجديدة، مع إعادة إحيائها رائعة فرقة ناس الغيوان المغربية التراثية "الصينية"، على طريقتها الخاصة، كما اضفت لمسة إنسانية على السهرة الجماهيرية التي حضرها أكثر من10 آلاف متفرج، عبر استضافتها أحد ذوي الاحتياجات الخاصة ليغني معها على المسرح، لتضع مسك الختام على خامس ليالي المهرجان الدولي بتسلمها درع التميز من إدارة إفران تكريما عن مجمل أعمالها الفنية.