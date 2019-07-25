شكرا لقرائتكم خبر عن سهير رمزي قصة زواج قصيرة من فاروق الفيشاوى وحلمى بكر بين 10 زيجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سهير رمزى تزوجت لفترة قصيرة من فاروق الفيشاوى بعد طلاقه من الفنانة سمية الألفى أم ابنيه أحمد وعمر وكان ذلك عام 1990، وهو ما لا يعرفه الكثيرون.

ولكن هذه الزيجة لم تستمر طويلا وبمجرد انتهاء فترة شهر العسل بين سهير رمزى والفيشاوى بدأت تنطلق شائعات الاختلافات وتوقعات الطلاق بين النجمين، بعد انسحابهما المفاجئ من مسرحية "ورايا عالسرايا" .



سهير رمزى تزوجت لفترة قصيرة من فاروق الفيشاوى





الفيشاوى وسهير رمزى حاولا خلال هذه الفترة نفى هذه الشائعات باستغلال ذكرى ميلاد الزوج لإقامة حفل كبير دعى إليه عدد من زملائهما واحتفلا بتورتة تحمل صورتهما معا ، وحرص النجمان وقتها على دعوة مجلة الموعد لتسجيل الاحتفال وتأكيد أنهما يعيشان فى سعادة زوجية ، وبالفعل صدر عدد مجلة الموعد فى 17 مارس من عام 1990 ليحمل صور احتفال الزوجان مع أصدقائهما ، ولكن سرعان ما تأكدت الشائعات وانفصل النجمان.

سهير رمزى أشارت فى أحد الحوارات إلى أنها تزوجت 10 مرات ، ومنها زيجات جمعتها بزملاء من الوسط الفنى ومنهم الفنانين محمود قابيل وفاروق الفيشاوى وابراهيم خان الذى تزوجته عام واحد وكان أول أزواجها ، وأيضا تزوجت من الموسيقار والملحن حلمى بكر.

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سهير رمزي قصة زواج قصيرة من فاروق الفيشاوى

حيث تزوجت سهير رمزى من الفنان محمود قابيل وهو فى بداية مشواره الفنى ، إلا أن تلك الزيجة لم يستمر سوى 7 اشهر فقط، وكان قابيل الزوج الرابع لسهير رمزى.

حلمى بكر تحدث فى عدد من حواراته ولقاءاته التلفزيونية عن قصة الحب التي جمعته بالفنانة سهير رمزي في الأيام الأولى من طريقه الفني معبرا عن احترامه لها رغم أن زواجه منها لم يستمر طويلا.

يذكر أن الفنانة سهير رمزى اعتزلت الفن لفترة بعد ارتدائها الحجاب ثم عادت للفن وقامت ببطولة مسلسل حبيب الروح ، وقصر العشاق ، وهى حاليا متزوجة من رجل الأعمال علاء الشربيني ، ومؤخرا خلعت الحجاب معلنة أن الحجاب ليس غطاء الرأس وأنه يعنى الاحتشام.