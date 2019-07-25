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شكرا لقرائتكم خبر عن في لندن.. هيلان ميران بفستان أنيق سعره 895 جنيها استرلينيا.. شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة الشهيرة هيلان ميران بأنها من اكثر النجمات التي تحرص على الاهتمام بأدق تفاصيل إطلالاتها .
وظهرت هيلان ميران البالغة من العمر ( 73 عام ) خلال مغاردتها للفندق الذي تقيم فيه بلندن حيث كانت ميران ترتدي فستانا أنيقا ذو تصميم مميز باللون الاحضر و هو واحد من أهم تصميمات دار ازياء " Suzannah " ووصل سعر الفستان الى 895 جنيها استرلينيا .
يذكر أن هيلان ميران تنتظر عرض مسلسل " Catherine the Great " من المقرر عرضه في موسم الخريف.
ويشارك هيلان ميران في بطولة المسلسل عدد من النجوم العالمين من أبرزهم جيسون كلارك وجورجينا بيدلي و توماس دوهرتي و انطونيا كلارك وغيرهم.
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