شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة تروى لقاءها الأخير مع الفنان فاروق الفيشاوى قبل وفاته بيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة القديرة شهيرة، عن حزنها البالغ بعد وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، خاصة أنها كانت آخر من زارته فى المستشفى، راوية اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان الراحل.



الفنانة شهيرة

وكتبت شهيرة عبر حسابها على فيس بوك: "فاروق انت مشيت، هو كده خلاص يعنى، يا أجدع وأحب خلق الله، من امبارح وأنا مش مصدقة لأن قبلها بيوم كنت عندك فى المستشفى وكانت الزيارة ممنوعة، بس انت لما عرفت انى موجودة طلبتنى أدخلك وقضيت معاك فوق النص ساعة من المرح والضحك وكأنك لست مريضا وفى حالة خطرة".

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وأضافت شهيرة: "كنت قويا ومتجاهل ما أنت فيه، وتحكى حكايات من هنا وهناك كأنك تعانى من نزلة برد، ونزلت من عندك راضية بروحك المعنوية المرتفعة، لذلك كانت صدمتى كبيرة لما بسأل عنك تانى يوم قالولى أنتى آخر صديقه شوفتيه فى حالته الطبيعية، لأنه النهارده راح فى غيبوبة، طب ازاى ده، كان كويس امبارح بروحه العالية، ده كان بيضحك، ده كان بيحكى على نوادره مع صديقه محمود الجندى وعلى فلان وعلان، طب ازاى بسرعة كده، طب ازاى ازاى، سبحان الله (بين طرفه عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال)".

وتابعت شهيرة: "دموعى تتسابق مع نفسها ولا تريد تهدأ، طب ازاى وأنت من أعز الأصدقاء للعيله كلها، وانهيار أبنى عمرو بالبكاء عندما رأى النعش بتاعك أمامه، وشريط ذكريات أونكل فاروق أمامه، الشهامة والرجولة والجدعنة، أنت يا فاروق وصاحب المواقف الصعبة مع كل الناس، مستحيل لم تترك بصمه مع كل من عرفك واقترب منك، مع السلامة يا حبيبى، اللهم تقبله بقبول حسن وسامحه وأغفر له وأعفو عنه وأجعل ليلته أجمل ليله وثبته عند السؤال ونور قبره واجعله روضة من رياض الجنة، فليس هناك أحن منك علينا يا رحمن يا رحيم ".

توفى الفنان فاروق الفيشاوى فجر اليوم عن عمر يناهز 67 عامًا بعد صراع قصير مع مرض السرطان الذى أعلن إصابته به لجمهوره خلال إلقاء كلمته فى أكتوبر الماضى فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، حيث قال إن طبيبه أخبره عن إصابته بالمرض وأنه سيتعامل معه وكأنه "صداع" ليس أكثر وأنه سينتصر عليه، إلا أن حالته تأخرت خلال اليومين الماضيين وتم نقله إلى المستشفى وتراجعت حالته الصحية بدرجة كبيرة وتوقفت وظائف الكبد، وفقد النطق تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حتى توفى متأثرًا بالمرض.