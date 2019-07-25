شكرا لقرائتكم خبر عن فريق واما يطرح "شمس بحر" أول أغنية من ألبوم "الصيف ابتدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فريق واما أغنية "شمس بحر"، وهى أول أغنية من الألبوم الجديد بعنوان "الصيف ابتدى" والذى سيتم طرحه فى شهر أغسطس المقبل، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى. وتقول كلماتها.. شمس بحر ومكان ننسى فيه نفسنا سيبلى روحك وعيش جوه حٌضنى أنا عينى مٌش شايفه غيرك قصادى هنا والقمر والنجوم غيرانين مننا Advertisements يالا يالا يالا نسرق ليلة من الأيام دى الليلة اللى فى بالنا لو بحلم بالجنة اوعى حبيبى تفوقنى ..نستنى ايه يالا يالا يالا نسرق ليلة من الأيام ونعيش اللى فاتنا..خلينا براحتنا عاشقك وانت بتعشقنى يذكر أن فريق واما، يعتبر واحداً من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين نادر حمدى، وأحمد فهمى، ومحمد نور، وأحمد الشامى، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم يا ليل، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.

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