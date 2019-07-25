خاص| وفاة الفنانة فوزية عبدالعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنانة فوزية عبدالعليم.

وأضافت نهال في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" أن فوزية توفيت الأحد الماضي، واستقبلت أسرتها العزاء فيها.

وكتبت نيفين خليفة ابنة الفنانة الراحلة عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "ماتت أمي الحاجة فوزية عبدالعليم، ماتت اللي اسعدت الملايين بفنها، ماتت اللي افنت عمرها لأولادها، ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة الحساسة اللي كلها حب ودفء، سامحيني يا امي إذا كنت قصرت في حقك، ولا اي كلمة هتوفيكي حقك يا ست الحبايب، ولا اي دموع هتعوض نظرة من عنيكي ولا نظرة في عنيكي، ولا اي حزن هيرجع ظفرك، مع السلامة يا أمي".

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يُذكر أن أبرز أعمال الفنانة فوزية عبدالعليم فيلم "صاحب صاحبه" والذى جسدت من خلاله شخصية والدة الفنان أشرف عبدالباقي.

كما شاركت فوزية عبدالعليم بأحد المشاهد الهامة فى فيلم "جاءنا البيان التالي" والذى قام ببطولته كل من حنان ترك ومحمد هنيدي .