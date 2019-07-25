مصطفى قمر لـ فاروق الفيشاوي: "كل الناس كانت بتحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشر الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة للفنان فاروق الفيشاوي ينعيه بها.

وكتب قمر: "البقاء لله وحده، الله يرحمك يا أستاذي.. يا أخي الغالي يا صاحب القلب الطيب كل الناس كانت بتحبك إدعوله يا جماعة دي أكتر حاجة حتنفعه، ربنا يجعل مثواه الجنة".

كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلًا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائياً و71 مسلسلاً و14 مسرحية.