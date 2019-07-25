هكذا نعى محمد رمضان الفنان فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له مع الفنان فاروق الفيشاوي ينعيه بها. وكتب رمضان: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. النجم الكبير أ/فاروق الفيشاوي". وكان الفنان محمد رمضان قد زار الفنان فاروق الفيشاوي، بعد إعلان الأخير إصابته بالسرطان. واستقبل ظهر اليوم مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين جثمان الفيشاوي، وأقيمت صلاة الجنازة عليه، بحضور أصدقائه المقربين وأسرته، وفي مقدمتهم الفنانة سمية الألفي التي جمعها بالفيشاوي علاقة حب وزواج استمرت سنوات وأثمرت عن ابنيهما "أحمد وعمر"، وبدت وعلامات الحزن مسيطرة عليها ولم تتمالك دموعها، إلى جانب نجله الفنان أحمد الفيشاوي الذي رافق الجثمان بصحبة زوجته، وحرص على حمل النعش.

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