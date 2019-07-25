إيرادات الأربعاء.. "The Lion King" في الصدارة و"Godzilla" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "The Lion King"، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأربعاء 24 يوليو، إيراد قُدر 711 ألفًا و60 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 260 ألفًا و194 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Spider Man" بطولة Tom Holland، محققًا 193 ألفًا و221 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Crawl" بطولة Kaya Scodelario ، وبلغت إيراداته 182 ألفًا و430 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، ووصلت إيراداته لـ 140 ألفًا و494 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 83 ألفًا و449 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Stuber" بطولة Dave Bautista، محققًا 52 ألفًا و686 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن "Escape Plan" بطولة Sylvester Stallone، بعد تحقيقه 17 ألفًا و745 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 16 ألفًا و521 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، محققًا 11 ألفًا و304 جنيهات.