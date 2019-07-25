ليلى علوي تنعي فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نعت الفنانة ليلى علوي، الفنان فاروق الفيشاوي، بكلمات ممزوجة بالألم، قائلة: "فيه ناس لما بيمشوا بياخدوا معاهم حتة من روحك.. من ذكرياتك وتاريخك".
وكتبت ليلى عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة: "رحيل فاروق الفيشاوي مش مجرد رحيل صديق أو زميل عمل، هو رحيل جزء كبير من الفن المصري وذكرياته الحلوة، مع السلامة يا فاروق، إدعو له معايا بالرحمة والمغفرة، الله يرحمة انتو الزمن الجميل".
كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.
وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.
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