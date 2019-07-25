تراند اليوم : ماتت منذ 5 أيام.. التكتم على وفاة فنانة شهيرة...

في صمت تام وبعد 5 أيام من وفاتها، كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنانة فوزية عبدالعليم الذي تم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر : فوزية عبدالعليم توفت منذ يوم الأحد الماضي، في صمت تام، هي فنانة مقيدة بالنقابة ولكنها على درجة المعاش، واسمها الحقيقي "أم كلثوم".



الجدير بالذكر أن فوزية عبدالعليم قدمت عددا من الأدوار الشهيرة في السينما والتلفزيون، أشهرها شخصية والدة "العريس علاء" في فيلم "جاءنا البيان التالي" ، و"ام جاد" في فيلم "صاحب صاحبه".



فوزية عبد العليم ظهرت في بداية الألفية الجديدة، واشتركت في العديد من المسلسلات من بينها: مسلسل وكالة عطية، ومسلسل يوميات ونيس وأحفاده.

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كما شاركت في العديد من الأفلام من بينها: حرامية في كي جي 2، وجاءنا البيان التالي، ووأفريكانو، والساحر، والرجل الأبيض المتوسط، وبحب السيما.



اشتهرت فوزية عبد العليم من خلال تقديمها شخصية “أم جاد” في فيلم صاحب صاحبه، الذي قام ببطولته محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي.



