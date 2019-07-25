مفاجأة .. آن هاثواي حامل بطفلها الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 08:20 مساءً - بعد معاناة طويلة ومشاكل عدة واجهتها أعلنت الممثلة الأميركية آن هاثاوي Anne Hathaway خبر حملها الثاني من زوجها آدم شولمان.

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ونشرت النجمة البالغة من العمر 36 عاماً صورة لها على صفحتها على إنستقرام بقميص أبيض شفاف، وأرفقتها بعبارة مؤثرة عبّرت خلالها عن تضامنها مع النساء اللواتي يواجهن صعوبة في الحمل .



وكتبت: "لكل امرأة تمرّ بمشاكل حمل وخصوبة، يرجى العلم بأن الأمر لم يكن سهلاً عليّ أبداً".



في إشارة لمعاناتها مع حملها الأول بطفلها جوناثان البالغ من العمر الآن 3 سنوات ومعاناتها التس تكررت مع حملها الثاني .

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وتزوجت آن هاثاواي وآدم شولمان في سبتمبر (أيلول) من عام 2012 وأنجبا طفلهما جوناثان روزبانك، في مارس (آذار) عام 2016.