طرح البرومو الرسمي لثاني أجزاء فيلم «Zombieland»

أسدلت شركة سوني للإنتاج السينمائي الستار عن التريلر الرسمي لفيلم الكوميديا والرعب المنتظر "Zombieland: Double Tap" والذي ظهر من خلاله العديد من النجوم، الذين شاركوا بالجزء الأول من الفيلم.

وكان الجزء الأول قد حصد نجاحًا كبيرًا منذ

طرحه عام 2009، والذي تدور أحداثه عن 4 أفراد لم يؤثر فيهم وباء الزومبي ويخوضوا مغامرة كوميدية من أجل الهروب وصراعهم للبقاء.ومن المقرر أن يكون "Zombieland: Double Tap" من بطولة كل من وودي هاريلسون، جيسي آيزنبرج، أبيجايل بريسلين، و إيما ستون، ومن المقرر حسبما جاء في الإعلان الرسمي مشاركة كل من روزاريو دوسون، لوك ويلسون، وتوماس ميدليدتش، والجدير بالذكر أن من المنتظر أن يتم طرح الفيلم في شهر أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائية حول العالم.