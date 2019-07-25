أحمد عز يواسي أحمد الفيشاوي عقب موت والده

حرص النجم أحمد عز، على مؤازرة الفنان أحمد الفيشاوي، عقب رحيل والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن عن إصابته بالسرطان خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي.

ونشر "عز" صورة لـ"الفيشاوي" وهو

في حالة انهيار بعد فراق والده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلًا:"البقاء لله وربنا يصبرك يارب"، وأضاف من خلال خاصية التعليقات على بعض ممن سخروا من الصورة قائلًا:"الناس اللي بتتريق ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء كفاية ".

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يذكر أن فاروق الفيشاوي كان قد دخل في حالة غيبوبة كبدية عقب تدهور حالته الصحية مساء أمس الأربعاء، وتم حجزه بغرفة العناية المركزة حسبما جاء في تصريحات تليفزيونية للموسيقار هاني مهنى، وتم تشييع الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور العديد من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.