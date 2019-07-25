ابنة نور الشريف للراحل الفيشاوي "فاكرة كويس جملتك"

نشرت الفنانة "مي نور الشريف" عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام"، صورة تجمعها بالراحل فاروق الفيشاوي. وعلقت "نور" على الصورة قائلة: "فاكرة كويس جملتك: أهم حاجة أنا وأبوكي سيبنها ليكي انتي وأحمد مكتبتنا".

وأضافت: "انت كنت من أنقى وأجدع الناس بجد،ربنا يجمعني بيكو الحبايب كلهم على خير ربي اغفر وارحم". الناس بجد،ربنا يجمعني بيكو الحبايب كلهم على خير ربي اغفر وارحم". يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي توفى فجر اليوم الخميس، بأحدى مستشفيات الدقي، بعد صراع مع مرض السرطان.

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