بالفيديو.. فاروق الفيشاوي يلقي شعرًا للراحل سيد حجاب

فاروق الفيشاوي، فنان مثقف من الطراز الرفيع، كان عاشقًا للقراءة وخاصة الشعر، وهو ما ظهر جليًا في احتفالية الشاعر الراحل سيد حجاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة قبل الماضيةفبراير ٢٠١٨.
وألقي الفنان فاروق الفيشاوي عددًا من أبيات قصيدتي الطوفان، ولو كنت أمير، بتميز وبراعة شديدة فقد كانت عيناه بها لمعة حبوسعادة عند إلقائه لتلك الأبيات القليلة للشاعر الكبير سيد حجاب.
وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، على إثر غيبوبة كبدية، بمستشفى ابن سيناء، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر.
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