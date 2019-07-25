مهرجان جرش للسينما الأردنية يكرم نجوم الفن في دورته الأولى

كرمت إدارة مهرجان جرش للسينما الأردنية مجموعة من النجوم العرب والأردنيين ، وهم المخرج مسعد فودة – نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب، والفنان جمال سليمان، والفنان مصطفى شعبان عن دوره في مسلسل

"ابو جبل"، والمنتج حسام شوقي – شركة سينرجي للإنتاج الفني.

كما كرمت المخرج أحمد أحمد صالح – مسلسل ابو جبل، والفنانون سلمى المصري، وإياد نصار، وروجينا،

ومنذر رياحنة، وطارق لطفي، والدكتورة مارغو حداد، والمخرج جلال طعمة، والفنانة صفاء سلطان، وأحمد عبدالعزيز، والفنانة أميره نايف، والمخرج فيصل الزعبي، والفنانون سميرة خوري، ومحمد العبادي، وأندريه سكاف، والدكتورة ريم سعادة، والشاعر ياسر قنطوش، والمخرج عروة زريقات، والمخرج حسن ابو شعيرة، والفنان عبدالكريم قواسمي.