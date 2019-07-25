محمد محمود عبد العزيز للفيشاوي:«أرجو إيصال سلامي لأبويا ولكل من سبقونا»

نعى الفنان محمد محمود عبد العزيز الراحل فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، الذي كان قد أعلن إصابته بالسرطان خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي.
ونشر "محمد" مع متابعيه مقطع فيديو للفشاوي وهو يتحدث عن الراحل محمود عبد العزيز، وعلق عليه قائلًا:" لاأجد ما أقول ولا يسعني سوي أن أحكي بلسانك وأقول لك شكرا الأستاذ فاروق الفيشاوي، ورغم ألم الفراق إلا أنها سنة الحياة وقضاء الله".
وأضاف قائلًا:"ولا يسعني إلا أن أنتظر حتي الحق بكم جميعا إن شاء الله، أرجو إيصال سلامي لأبويا
ويذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي كان قد رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس عقب تدهور حالته الصحية مساء أمس الأربعاء ودخوله في غيبوبة كبدية أدت لحجزه بالعناية المركزة حسبما جاء في تصريحات الموسيقار هاني مهنى.
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