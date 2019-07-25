مصطفى قمر ناعيًا الفيشاوي: «الله يرحمك ياصاحب القلب الطيب»

نعى الفنان مصطفى قمر الراحل فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، وكان قد أعلن عن إصابته بالسرطان خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي الماضي.

وعلق "قمر" على الصورة عبر صفحته الشخصية على موقع

تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلًا:" البقاء لله وحده الله يرحمك ياأستاذ يا أخي الغالي ياصاحب القلب الطيب كل الناس كانت بتحبك ادعوا له ياجماعة دي اكتر حاجة حتنفعه ربنا يجعل مثواه الجنة" .

يذكر أن فاروق الفيشاوي قد تدهورت حالته الصحية مساء أمس الأربعاء عقب دخوله في غيبوبة كبدية، والتي أدت لحجزه بغرفة العناية المركزة، حسبما جاء في تصريحات صحفية للموسيقار هاني مهنى، وكان قد تم تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور العديد من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.