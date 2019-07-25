شيرين رضا تنعي فاروق الفيشاوي: «مع السلامة يا حاوي»

نعت الفنانة شيرين رضا، الراحل فاروق الفيشاوي عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت شيرين على الصورة: "مع السلامة يا حاوي هتوحشنا". Advertisements يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي توفي فجر اليوم الخميس بمستشفى ابن سينا بالدقي بعدصراع قصير مع مرض السرطان.

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