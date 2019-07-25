دنيا سمير غانم تنعي الفيشاوي بكلمات مؤثرة

نعت النجمة دنيا سمير غانم، الراحل فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بكلمات مؤثرة .

وكتبت "دنيا" عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام" قائلة:"البقاء لله الفنان القدير فاروق الفيشاوي ربنا

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يرحمه يا رب و يجعل مثواه الجنة، خالص التعازي لابنه أحمد الفيشاوي و الأسرة الكريمة، ربنا يصبركم يا رب".

يذكر أن فاروق الفيشاوي كان قد أعلن عن إصابته بمرض السرطان خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي، معلنًا تعامله مع المرض كـ"نزلة برد"، وكان قد دخل مساء أمس الأربعاء في حالة غيبوبة كبدية الأمر الذي أدى لدخوله العناية المركزة حسبما جاء في تصريحات للموسيقار هاني مهنى.