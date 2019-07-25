سائق فاروق الفيشاوي يكشف كواليس أيامه الأخيرة



"الله يرحمه كانت الناس كلها بتحبه" بهذه الكلمات بدأ السائق الخاص للفنان الراحل فاروق الفشاوي حديثه، وهو منهمر بالبكاء قائلًا لـ"الوفد"، :"إن تجمع نجوم الوسط الفني الآن سينتهي بعد ساعات ويبقى الحزن والأسى كابوسا يطاردني فأنا من كنت في صحبته، أنا السائق والرفيق والمحب والصديق، مرددًا:" ياخلق كلكلوا عاوزين تطلعوا في الكاميرا ونسيتو الميت".

وروى "السائق" آخر كواليس عاشها في صحبة "الفيشاوي"، مؤكدًا أنه قبل تدهور حالته الصحية ودخوله المستشفى كان يقضي الأجازة الصيفية بإحدى القرى بالساحل الشمالي، ودائمًا كان يتحدث عن الموت بكلمات ممزوجة بالألم، وكأنه يشعر بأن وقته قد حان، وعلى الرغم من ذلك كان واقفًا على قدميه شامخًا من أجل هزيمة المرض اللعين

متحدثًا، معي عن رغباته التي يريد أن يحققها قبل الرحيل مرددًا:"نفسي أموت وأنا واقف على المسرح".واختتم "السائق" أن كل الأنباء التي أكدت أنه خرج من المستشفى ثم عاد إليها قبل وفاته بساعات ماهي إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة، الحقيقة أن صحة "فاروق" تدهورت للغاية وفقد الوعي نهائيًا الأمر الذي استدعى خضوعه للعلاج في المستشفى لأيام قليلة قبل رحيله.