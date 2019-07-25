محمد منير “مهموم” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: طرح الفنان المصري محمد منير أغنية جديدة تحمل اسم “مهموم” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات المصرية والعربية.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم وحققت رواجًا واسعًا فور إطلاق الفيديو الرسمي الخاص بها عبر قناة محمد منير على موقع “يوتيوب” الشهير.

تجدر الإشارة إلى أن محمد منير كان قد أطلق في شهر آذار/مارس الماضي أغنية بعنوان “اللي غايب” وحققت ما يقارب نصف مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” الشهير عالميًا.

كلمات الأغنية:

على قد الحب بيبقى اللوم

وأنا باقي عليكوا إنما مهموم

والغربة في حضنكوا طعمها خوف

ما هو أنتوا عيوني إنما مكتوف

إيه فايدة عين مبقتش تشوف

كل اللي هييجي في بال إنسان ليكوا عملته

قلبي المحني بحمل الأشواق تقلت شيلته

بتحبوني ولا ده كيفكوا تتحدوني

اللي ما بيننا بقى بالنسبة لي مهوش مفهوم

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لو كان للصبر حبال هتدوب

وأنا عاشق جرح من المحبوب

كام مرة مشيت وواربت الباب

وعملت لحبكوا ألف حساب

أنا عاشق فعلا مش كداب

كل اللي هييجي في بال إنسان ليكوا عملته

قلبي المحني بحمل الأشواق تقلت شيلته

بتحبوني ولا ده كيفكوا تتحدوني

اللي ما بيننا بقى بالنسبة لي مهوش مفهوم

الفيديو الخاص بالأغنية: