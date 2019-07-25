متابعة بتجــــــــــرد: انتحرت فتاة في الـ 17 من العمر شنقا ، بمحافظ بيشة السعودية ، بينما تدور الشكوك تدور حول لعبة ” بابجي”.
ووفقا لصحيفة “عكاظ”، تم نقل جثمان الفتاة إلى مستشفى الملك عبد الله ببيشة، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا للكشف عن ظروف الوفاة.
وأوضح أحد أقارب الفتاة للصحيفة، أن الأسرة كانت خارج المنزل أثناء الحادثة، وكانت الفتاة برفقة شقيقتها الصغرى والعاملة المنزلية، قبل العثور على الفتاة منتحرة بحبل ربطته حول عنقها في سلم يؤدي إلى سطح المنزل.
وأكد قريب الفتاة المتوفاة، أنها لم تكن تعاني من أي أمراض نفسية أو تعرضت لأي عنف أسري.
ووجه والد الفتاة الراحلة نصائح للآباء والأمهات حذر فيها من خطورة الألعاب والتطبيقات الإلكترونية على الشباب والأطفال، مطالبا بأهمية مراقبة الأبناء والفتيات والتطبيقات التي يستخدمونها على الهواتف.
يذكر أن العديد من الدول العربية شرعت في حظر لعبة “بابجي”، في ظل شكاوى عديدة حول تأثيرها السلبي على المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر الشكوك تحوم حول “بابجي”.. انتحار فتاة في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.