تعرف إلى وصية فاروق الفيشاوي لنجله

متابعة بتجــــــــــــرد: بعدما صدم محبيه العام الماضي، بإعلان إصابته بالسرطان، كشف الفنان المصري فاروق الفيشاوي خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، عن وصيته لابنه، الممثل أحمد الفيشاوي، التي يرغب في تنفيذها بعد وفاته.

وقال الفيشاوي خلال ندوة تكريمه في المهرجان، إنه طالما حلم بتقديم فيلم سينمائي عن المطران كابوتشي، لكي يرد من خلاله على مزاعم الغرب تجاه العرب، ولكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه الذي ظل طوال سنوات ينتظره. وأعرب فاروق الفيشاوي، عن رغبته في أن يقوم نجله، الممثل أحمد الفيشاوي ببطولة الفيلم، الذي يؤكد على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط في مصر. وتوفي فاروق الفيشاوي، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مرير مع مرض السرطان بإحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة.

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