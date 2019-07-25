مصمم أزياء عالمي طلب الزواج من مادونا.. رفضته للمرة الثالثة!

متابعة بتجــــــــــرد: كشف مصمم الأزياء الفرنسي جان بول غوتييه في مقابلة تلفيزيونية عن الكثير من أسرار حياته الخاصة والعملية احتفالًا بمرور 50 عامًا على عمله في عالم الموضة.
وفي خلال المقابلة في برنامج This Morning بالنسخة البريطانية، اعترف جان بول غوتييه بحبه للمغنية العالمية مادونا ومحاولته الزواج منها ثلاث مرات.
وقال إنه يحب العمل مع مادونا كما أكد على أنه طلب منها الزواج ثلاث مرات ولكنها رفضت.
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