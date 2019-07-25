في عيد ميلادها الـ50.. هدّية مميزة من خطيب جينيفر لوبيز بآلاف الدولارات

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ50 يوم أمس الأربعاء في 24 تموز/يوليو، وحصلت على هدية مميزة وفاخرة من خطيبها لاعب البيسبول أليكس رودريغيز.

فقد احتفل رودريغيز البالغ من العمر 43 عاماً بعيد ميلاد حبيبته الحسناء من خلال اهدائها سيارة بورش 911 GTS الفارهة باللون الأحمر، ووفق موقع People يبلغ ثمنها 140 ألف دولار.

واطّلع الموقع من مصدر مقرّب من الثنائي الشهير، أن السيارة كانت مزيّنة بشريط ذهبي كبير وتسلمتها النجمة من منزلها يوم عيدها، وتحمل لوحة الترخيص أحرف JLO.

أما لوبيز فلم تتمكن من كبح حماستها لقيادة السيارة التي تتمتّع بـ 450 حصاناً، فشوهدت خلف المقود إلى جانب خطيبها وخلفها يجلس مصور يحمل كاميرته لتوثيق هذه اللحظة المميزة.